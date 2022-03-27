غويتيرش: نعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، إنه يعول على الجامعة العربية وأعضائها لمواصلة إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية سياسية شاملة في ليبيا، والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2570.

غويتيرش، وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بنيويورك، رحب بالمشاركة البناءة للجامعة العربية في ليبيا للمساعدة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار، الذي تحقق بشق الأنفس، منذ توقيع وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

وقال غويتيرش بشأن التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا، إن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية “يكتسي صبغة أكثر إلحاحا”، مشيرًا إلى أن عديد البلدان تستورد ما لا يقل عن نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا، بما في ذلك السودان، الصومال، لبنان، اليمن، ليبيا ومصر، مؤكدا أنه يرى أدلة على أن هذه الحرب تستنزف الموارد، وتحول الاهتمام عن بؤر التوتر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك.