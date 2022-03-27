قوة أمنية تقتاد مراسل 218 في سرت إلى جهة غير معلومة

اقتادت قوة أمنية مراسل قنوات 218 في سرت علي الريفاوي، مساء السبت، إلى جهة غير معلومة حتى لحظة كتابة الخبر.

وقال أحد أقارب المراسل أن عناصر القوة الأمنية أبلغوهم أن الريفاوي سيُحتجز بسبب ما وصفوه بـ”التقارير الإعلامية المؤججة للرأي العام حول عمل البلدية”، وهو الأمر الذي تنفيه 218 قطعاً، وتؤكد على تمسكها بالتعامل مع كافة شؤون البلديات في كل ربوع ليبيا بمهنية وحياد، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، مجددة تمسكها بحرية التعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

وعلمت 218 أن القوة الأمنية، تابعة لجهاز الأمن الداخلي فرع سرت، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الواقعة.

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