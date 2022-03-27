اتفاق سوداني أممي على تدابير العودة الطوعية لآلاف المهاجرين من بنغازي

اتفق القنصل العام للسودان في ليبيا عبدالله صالح، مع مسؤولين أممين على استخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين، وأن تقوم منظمة الهجرة الدولية بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، اليوم السبت، إن الوزير المفوض عبدالله ابكر صالح، القنصل العام لجمهورية السودان بمدينة بنغازي، التقى بمقر بعثة الأمم المتحدة بالمدينة المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، بفيديركو صودا، بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي، جورج ألبا.

وقال البيان أن الجانبين تطرقا خلال لقائهم للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، التي تقدر بمئات الآلاف.

وشدد القنصل العام على «ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، خصوصًا توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب». كما جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعاجلة كل الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة.

يجدر الاشارة الى أن آلاف المهاجرين السودانيين يتخذون من ليبيا نقطة رئيسية للوصول إلى أوروبا عن طريق قوارب متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما وقعت أعداد منهم ضحايا لجماعات تنشط في الاتجار بالبشر، حيث تحتجزهم وتخضعهم للابتزاز بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم