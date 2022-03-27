الرئيس الفرنسي: يمكن التعاون مع تركيا بشأن ليبيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الوضع الذي تسببت به الأزمة الأوكرانية فرصة لتوضيح استراتيجي لدور تركيا في علاقتنا بشأن عدة ملفات منها القضية الليبية.

وجاءت توضيحات ماكرون خلال محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات حلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، هيمنت عليها مسألة الحرب الروسية-الأوكرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة.

وأكد الرئيس الفرنسي إمكانية إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، وإحراز تقدم في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشكل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا.

والقمة بين ماكرون وأردوغان هي الأولى من نوعها منذ أشهر، وتأتي بعدما عاشت العلاقات بين باريس وأنقرة منذ أكثر من عام سلسلة خلافات حول شرق البحر المتوسط، بعد الحادثة بين سفن حربية تركية وفرنسية في يونيو 2020، ومواضيع ليبيا وسوريا.