إنقاذ 128 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» الخيرية لإنقاذ المهاجرين، أمس، أن سفينة «أوشن فايكنج»، التي تديرها المنظمة، أنقذت 128 مهاجراً من قارب مطاطي مكتظ قبالة الساحل الليبي.

وعثر المنقذون على جثتي شخصين متوفيين، لكن لم يتسن انتشال سوى جثة واحدة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الألمانية.

وكانت السفينة في طريقها إلى صقلية الإيطالية، بحسب ما يمكن رؤيته على خدمة «فيسيل فايندر دوت كوم».

يشار إلى أنه كثيراً ما يتم العثور على مهاجرين في قوارب غير صالحة

للإبحار قبالة ساحل شمال أفريقيا، بعد انطلاقهم في الرحلة على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 6500 مهاجر بالقوارب حتى الآن هذا العام، وذلك بزيادة على الرقم المسجل في الوقت ذاته من العام الماضي، وهو 6180 مهاجراً.