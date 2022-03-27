عبد العزيز: نرفض حكومة باشاغا لأننا نريد الاستقرار والانتخابات لا حكومة وفترات انتقالية

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز إن “فبراير هي ثورة شعب سلمية بكل ما تعني الكلمة لكنها تحولت للعسكرة نتيجة تدخل النظام بشكل عنيف جداً ما أدى لتحويلها للعنف”، بحسب قوله.

عبد العزيز زعم خلال استضافته عبر برنامج ”بين السطور” الذي يذاع على قناة ”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية أن “البرلمان هو مهجّر الليبيين من بنغازي ودرنة ومدمر مدينتين وتدمير اقتصاد ليبيا وهو من وقف مع حكومة الثني الموازية وأهدر فوق الـ 60 مليار”، بحسب زعمه.

وعبر عن رفضه لـ “للحكومة الليبية لأنهم يريدون الاستقرار والانتخابات لا حكومة وفترات انتقالية أخرى”، وفقاً لتعبيره.