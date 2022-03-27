غوتيريش: نعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين

خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بنيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يعول على الجامعة العربية وأعضائها لمواصلة إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية سياسية شاملة في ليبيا، والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2570».

جائت الجلسة، بشأن التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية (جامعة الدول العربية)، وفق ما نشر موقع الهيئة الأممية الخميس.

وقد رحب الأمين العام بـ«المشاركة البناءة» للجامعة العربية في ليبيا للمساعدة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار، «الذي تحقق بشق الأنفس»، منذ توقيع وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

وقال غوتيريش بشأن التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا، إن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية «يكتسي صبغة أكثر إلحاحا»، مشيرًا إلى أن عديد البلدان تستورد ما لا يقل عن نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا، بما في ذلك السودان، الصومال، لبنان، اليمن، ليبيا ومصر.

مؤكدآ أنه يرى «أدلة على أن هذه الحرب تستنزف الموارد، وتحول الاهتمام عن بؤر التوتر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك».