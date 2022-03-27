بمشاركة عبدالجليل عبر” الزووم”.. انطلاق المؤتمر العام الثاني للأحزاب السياسية الليبية

انطلق المؤتمر العام الثاني للأحزاب السياسية الليبية تحت شعار ” الأحزاب رافعة العمل السياسي في ليبيا”، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في ليبيا .

هذا ودارت محاور هذا المؤتمر؛ الذي عقد بمدينة بنغازي أمس السبت، على عدد من القضايا قام بطرحها ممثلي الأحزاب السياسية حيث قدم كل منهم؛ محورًا وزاوية من القضايا ذات الأهمية، والتي تمس عمل الأحزاب السياسية في الوقت الذي سمحت فيه اللجنة التحضيرية للسادة الحضور بالتعليق على هذه المحاور، وإبراز رؤيتهم لها ومكامن القوة والضعف في هذه المحاور.

وعقب ذلك شارك الناطق باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل عبر تقنية ” الزووم”، مُجيبًا عن تساؤلات السادة أعضاء الأحزاب السياسية، والنشطاء السياسيين.

وأكد عثمان عبدالجليل أن الحكومة الليبية ستعمل وضمن خطتها الموضوعة على خلق المناخ الديمقراطي المناسب لكل القوى السياسية.

ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا للجميع، وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي الدكتور فتحي البعجة، إن “هذا المؤتمر في عامه الثاني والذي حضرته كافة القوى السياسية والأحزاب بمدينة بنغازي، تميز بإصدار بيان اطلقنا عليه بيان بنغازي، حيث اشتمل البيان على خارطة ونظم عمل الأحزاب السياسية في ليبيا”.

وأضاف المحلل السياسي والناشط أحمد المهدي، إن “الأحزاب السياسية في العال؛م هي بمثابة السراج للعمل السياسي والديمقراطي، ومن الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الوحدة الوطنية هي إقصاء الأحزاب السياسية، وخير دليل الإنسداد الذي وصلنا إليه، حيث أن سياسة الفرد تختلف تمامًا عن سياسة الأحزاب والعمل السياسي المشترك