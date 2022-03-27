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المحجوب ينعي اللواء سليم الفرجاني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، اللواء سليم الفرجاني الذي وافته المنيه مساء السبت أثر وعكة صحية .

وقال المحجوب فى منشور له على صفحته على ” فيسبوك ” : تنعي القوات المسلحة العربية الليبية اللواء المناضل سليم محمد عبدالرحمن الفرجاني الذي وافته المنية مساء اليوم أثر وعكة صحية .

 مضيفآ أن اللواء سليم قد تقلد عديد المناصب والمهام وكان احد رجال الامن الداخلي الذين طاردوا الارهابيين قبل ان يصدر قرار بأعادته للقوات المسلحة ليتقلد امرة ادارة الشئون الامنية والمحكمة العسكرية .

مردفآ أنه كان رجلا صادقا خلوقا مهنيا يحظى باحترام زملاءه .

مختتمآ منشوره قائلا: انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وتقبله

و امام هذا المصاب الجلل نتقدم لاهله وذويه باصدق التعازي ونسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان

 

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اللواء سليم الفرجاني المحجوب خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي

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صحيفة الساعة 24

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