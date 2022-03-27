أوحيدة: إنهاء المراحل الانتقالية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية

دعا عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم السلطة، للعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشار أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن ‏اتفاق برلين في البند 26 ينص على إنهاء المراحل الانتقالية بانتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد النائب أن وهذا النص غير قابل للتأويل والقفز على التعديل الثاني عشر الإعلان الدستوري.

‎يشار إلى أن مجلس النواب اعتمد في فبراير الماضي التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أنتج الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة ويصر على أنه سيعمل على إجراء انتخابات برلمانية في شهر مايو المقبل لإنتاج مجلس نواب جديد، الذي بدوره سيكلف حكومة جديدة يسلم لها السلطة.