القبض على شخصين بحوزتهما كميات من الأقراص المخدرة في عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين في منطقة عين زارة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة نوع «إكستا» تقدر بنحو 233 قرصًا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى القبض على المدعو «م.ت» والمدعو «ع. م.ج»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات الـقانونية حيالهما، إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

من جهة أخرى، ألقى أعضاء مكتب التحقيق والتحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القـبض على المدعو «ع.أ.ص» مقيم بمدينة ترهونة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وأشار بيان الداخلية إلى أن القبض على المتهم «بناءً على أمر الضبط والإحضار الصادر من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام»، ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة لهذا الشخص.

متهم عقب إلقاء القبض عليه في ترهونة، 26 مارس 2022. (وزارة الداخلية)