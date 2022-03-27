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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 27 مارس 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 27 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تحسن تدريجي في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم بينما يكون الطقس متقلب مع رياح نشطة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول الي غربية فشمالية غربية مساء اليوم على مناطق الساحل الغربي وتشمل باقي المناطق يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 31) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 26) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على اغلب المناطق مع تحسن تدريجي في الرؤية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28 – 34) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 26) مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:23)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية 14 رباح/ 15 زوارہ رباح 15 18 العزيزية صاف السماء صافي صافيا 12 14 نشطة نشطة نشطة قليلة قليلة قلبلة قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة صافیا إلى قليلة أمطار صافي 27 16 15 نشطة 15 23 29 28 27 28 26 24 27 27 31 32 27 27 26 25 18 18 16 سقوط أمطار احتمال سقوط أمطار غائم جزئیا رياح نشطة للأتربة نشطة نشطة نشطة السماء بنغازي طبرق 34 السماء أوباری نشطة 13 13 26 27 28 34 25 25 صافية نشطة نسبيا السماء تازربو الكفرة‏'‏

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