باشاغا: تجاهل حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا.

وقال باشاغا أنه أكد خلال اجتماعه أمس السبت مع سفير أوكرانيا لدى ليبيا على دعمنا للشعب الأوكراني في كفاحهم من أجل الحرية ووقوفنا إلي جانبهم بقدر ما نستطيع بحسب سلسلة تغريدات لباشاغا بموقع “تويتر”.

وأضاف باشاغا نحن نؤمن إيماناً قوياً بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع مبينا أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول – لا في أوكرانيا ولا في ليبيا.