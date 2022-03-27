الأرصاد: تحسن تدريحي في الشمال الغربي وطقس متقلب على الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يحدث تحسن تدريجي في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم الأحد، بينما يكون الطقس متقلبًا مع رياح نشطة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة:

– السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

– الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول إلى غربية فشمالية غربية مساء اليوم على مناطق الساحل الغربي وتشمل باقي المناطق غدًا.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غد على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات – مراده:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق مع تحسن تدريجي في الرؤية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 28 و34 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

– غروب شمس اليوم الأحد على مدينة طرابلس عند السابعة و23 دقيقة مساءً، وشروق الشمس غدًا الإثنين في السابعة صباحًا.