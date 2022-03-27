مقترح أوروبي لإجراء الانتخابات في يونيو من العام المقبل

كشفت مصادر صحفية، عن مقترح أوروبي لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا يقوم على إجراء الانتخابات في يونيو من العام المقبل، مع تسمية رئاسة وحكومة مؤقتة.

وأضافت المصادر أن المقترح الأوروبي الذي قوبل برفض مجلس النواب، يتضمن تجميد كافة الأجسام السياسية الحالية، وتعيين رئاسة مؤقتة للبلاد يقودها رئيس المحكمة العليا للعمل على إجراء الانتخابات في يونيو من العام المقبل، إلى جانب تسمية حكومة جديدة لتصريف الأعمال.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المتقرح تضمن أيضاً نوايا بتغيير رئيس المحكمة العليا محمد الحافي وتسمية رئيس جديد من قبل الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم قضائي لتجميد أعمال مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي وحكومة الوحدة إضافة للحكومة الجديدة، وتُرجح مصادر أن مجلس النواب كان على علم بهذا المقترح ما دفعه للمماطلة في إرسال ممثليه لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس.

و لم تتبنَ أي منظمة أو دولة أوروبية حتى الساعة هذا المقترح بشكل واضح، مما يجعله تسريبات في إطار حديث يدور هذه الأيام عن سياق معالجات لحالة الانسداد السياسي المتأزم.

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