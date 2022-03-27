الارصاد: أمطار متفرقة وانخفاض للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 27/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن حالة الطقس تشهد تحسن تدريجي من مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا خاصة على الساحل الممتد من راس جدير إلى مصراتة مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة خاصة يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير يكون الطقس متقلب مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب و درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق تتراوح ما بين (24 – 30)مْ تصل إلى (34) مْ على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.