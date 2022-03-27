طقس جيد على غرب ليبيا ومتقلب في الوسط والجنوب – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أن يشهد الطقس تحسنًا تدريجيًا من مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا خاصة على الساحل الممتد من راس أجدير إلى مصراتة.

وتوقع المركز أيضًا. تكاثرًا للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة خاصة يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

وأشار إلى أن الطقس يكون متقلبًا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وهبوط في الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب.

وأفاد أن درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق تتراوح ما بين (24 – 30)مْ تصل إلى (34) مْ على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية. أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.