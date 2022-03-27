البشتي: كل وزاراتنا لا تقدم أي خدمة حقيقية للمواطن

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن كل وزاراتنا لا تقدم أي خدمة حقيقية للمواطن.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “(يحصل فقط في بلادنا).. تقريبا كل وزاراتنا لا تقدم أي خدمة حقيقية للمواطن”.

وأضاف: “ربما الصحة والتعليم والخارجية فقط تقدم خدمات متواضعة جدا وبالحد الأدنى، ولكنها جميعا تثقل كاهل الدولة بمرتبات كبيرة”.

وتابع: “هي جميعا تغص بأعداد كبيرة جدا من الموظفين الذين يزيدون عن الحاجة ولا يقدمون أية خدمة، وربما لا يداومون أصلا، رغم وجودهم في الكادر الوظيفي وحصولهم على مرتبات شهرية كبيرة”.