المنقوش: علينا فتح حوار صريح عن الفساد والسوق السوداء

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش خلال مشاركتها في منتدى الدوحة العشرين، إن ليبيا تواجه أمرا خطر جدا، وهو عقلية الانقسام والتجزئة التي ظهرت بعد سنوات من النزاع إذ جرى تقسيمها إلى مجموعات وقوى مختلفة، و ما زلنا نعاني مشكلة فيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية، وبصراحة هناك مفسدون داخليا وخارجيا، ولا يمكن للحكومة التعامل مع الأمر في ظل كل هذا التلاعب وهذه الديناميكيات في السلطة والقوة.

أضافت: “لدينا حاليا أزمة في المصرف المركزي ومؤسسة النفط والوزارات الأخرى، ولا بد من تغيير اللغة لتصبح المصلحة الوطنية بدلا من المصلحة الشخصية أو مصلحة بعض المؤسسات، ولم يؤدّ البرلمان دوره في وضع وسن قوانين جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالسوق السوداء والفساد الاقتصادي”.

وواصلت: ” أحث المصرف المركزي والبرلمان، على أن يكونوا أكثر مسؤولية لأننا نمرّ بمرحلة صعبة جدا، ولا ينبغي رمي الكرة على الطرف الآخر دائما بدل تحمل مسؤولياتهما، وعلينا فتح حوار صريح عن الفساد والسوق السوداء وكيفية استخدام مواردنا المالية التي صارت لعنة علينا، فهذه المؤسسات تتمسك بالسلطة فقط للاستفادة من الوضع القائم”.

واختتمت: “لم نتعلم في ليبيا أي دورس من أخطاء الماضي منذ 2011، وما زلنا نعيد نفس المواقف والسيناريوهات مرارا وتكرارا، ونحتاج إلى إجراء حديث صريح حول دور هذه المؤسسات المالية، خاصة المصرف المركزي، لكي تعمل لمصلحة الشعب وليس جهات وأطراف بعينها”.