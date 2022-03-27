ليبيا تشارك في اجتماع افتراض للتحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو لتنمية إفريقيا

شاركت ليبيا في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الحكومة اليابانية للتحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي شارك نيابة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في الاجتماع الافتراضي الوزاري الذي نظمته الحكومة اليابانية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي السبت للتحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) والمقرر عقدها في العاصة التونسية شهر أغسطس 2022 .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية إنجاح الشراكة الأفريقية اليابانية لخلق هدف مشترك وهو تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات من خلال تقديم الدعم التقني والفني من الجانب الياباني لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل رفاهية الشعوب الأفريقية واستباب الأمن والإستقرار في ربوعها، وتنفيذ خطة اسكات البنادق 2020 والتي تعتبر من الأهداف الأولية لتعزيز التنمية الشاملة .

وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرة وكفاءة المؤسسات التقنية اليابانية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في ليبيا وعموم القارة الأفريقية، وخلق شراكات استراتيجية شاملة بين الجانبين الافريقي والياباني .

وأعرب وكيل الوزارة شكره وتقديره للحكومة اليابانية ومفوضية الاتحاد الافريقي لتنظيمهما لهذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التحضير والإعداد للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) والتى من المقرر عقدها في العاصمة التونسية شهر أغسطس 2022 .

وشارك في المنتدى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، مدير إدارة التعاون الدولي أحمد الذيب ورئيس قسم المنظمات المتعددة الأطراف بإدارة التعاون الدولي جمعة رحومة، إضافة إلى مندوبين عن إدارة آسيا وأستراليا وإدارة الشؤون الأفريقية، فيما ترأس الاجتماع الافتراضي الوزاري يوشيماساهاياشي وزير خارجية اليابان عن الجانب الياباني وعائشة صال وزيرة الخارجية السنغالية عن الجانب الافريقي، وبمشاركة العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي .