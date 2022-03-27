الغلاء يضرب الخضراوات بدينار والفواكه بدينارين في سرت

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا بسوق الخضراوات في سرت، قبل أيام من حلول شهر رمضان.

وفي جولة لمراسل «بوابة الوسط» في سرت بأسواق سرت، قال أصحاب محلات خضراوات إن الارتفاعات بلغت أكثر من دينار واحد في أسعار الخضراوات ودينارين لأسعار الفاكهة.

وترصد «بوابة الوسط» الأسعار في سوق سرت، التي جاءت التالي:

* الفلفل الحار (الكيلو): 7 دينار .

* الفلفل الحلو (الكيلو): 6 دناتير.

* فلفل هريسة (الكيلو): 15 دينارًا.

* ربطة سلك: 1 دينار.

* بصل وطني (ثلاثة كيلو): 10 دينارات.

* بصل مصري (الكيلو): 2.5 دينار.

* الباذنجان (الكيلو): 3 دينارات.

* ربطة لفت: 2.5 دينار.

* ربطة بصل أخضر: 2.5 دينار.

* الكوسة (الكيلو): 3 دينارات.

* ليمون حامض (الكيلو): 3.5 دينار.

* بطاطا (3 كيلو): 10 دينارات.

* ملفوف (كيلو): 2 دينار.

* بنجر: 2.5 دينار.

* كرنب زهرة (الكيلو): 2.5 دينار.

* خيار (الكيلو): 5 دينارات.

* طماطم (الكيلو): 2.5 أو 4 دينارات حسب الجودة.

* السلاطة (الكيلو): 3 دينارات.

* ربطة كسبر + معدنوس: 1.5 دينار.

* ربطة الجزر: 2 دينار.

* ربطة الجرجير: 2 دينار .

* سبانخ: 3 دينارات .

* الفول (الكيلو):2 دينار.

* ربطة فجل: 2 دينار .

* ابكيوة (الكيلو): 2.5 دينار .

تأتي الارتفاعات في أسعار الخضروات والفواكة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني الذي سجلته أسعار السلع والمواد الأساسية في ليبيا، بعد اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما سجلت حكومة الوحدة الوطنية تحركات واقتراحات لاحتواء أزمة التضخم التي أرهقت جيوب الليبيين.

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ويقول متابعون للسوق الليبية، إن انعكاسات هذا التضخم بدت واضحة في زيادة الأسعار التي شهدت تضخمًا مفاجئًا منذ الحرب الأوكرانية، وصلت مع السلع المستوردة إلى 60%، والمحلية إلى 30% وحسب تقديرات رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية في طبرق إبراهيم الجراري، فإن نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مارس بلغت 60%، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.

من سوق الخضروات والفواكة في سرت. (بوابة الوسط)

من سوق الخضروات والفواكة في سرت. (بوابة الوسط)

من سوق الخضروات والفواكة في سرت. (بوابة الوسط)

من سوق الخضروات والفواكة في سرت. (بوابة الوسط)