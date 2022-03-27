مصدر يكشف لـ218 تفاصيل وصول مليار دينار لفرع مركزي بنغازي

كشف مصدر مسؤول يعمل في مصرف ليبيا المركزي لـ218، عن تفاصيل وآليات إرسال السيولة النقدية المقدرة بمليار دينار إلى فرع المركزي في بنغازي.

المصدر أكد أن إدارة المركزي في العاصمة سترسل هذا الأسبوع 400 مليون دينار، إضافة لـ100 مليون دينار وصلت السبت إلى بنينا على هيئة دفعات عبر جسر جوي بين مطاري طرابلس وبنغازي، كدفعة أولى من المليار المتفق عليه والذي أعلن عنه الجمعة عقب اتفاق بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، في إطار إعادة بناء الثقة لتعزيز عملية التوحيد.

وأضاف المصدر أن باقي القيمة المقدرة بـ 500 مليون دينار ستصل إلى بنغازي خلال شهر رمضان على دفعات، وسيتم توزيع السيولة على كافة فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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