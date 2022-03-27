ليبيا الان

الهنداوي: حل العقدة الدستورية في فكر الخبير الوطني «أبوخزام»

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الكاتب والأديب الليبي، سالم الهنداوي، أن حل العقدة الدستورية في فكر «الخبير الوطني إبراهيم أبوخزام».

وقال الهنداوي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لماذا لا يستمع رئيس وأعضاء مجلس النواب لأفكار أستاذ القانون الدستوري الدكتور (إبراهيم أبوخزام)؟”.

وأضاف “هُم منذ زمن في عُقدة دستورية، حلّها في فكر الخبير الوطني إبراهيم أبوخزام الذي يمتلك الكثير من الملاحظات الدقيقة والجوهرية حول جُل الاتفاقات السياسية التي تمّت برعاية دولية وجملة مخرجاتها السلبية وتأثيراتها المباشرة على الحياة السياسية في ليبيا”.

الوسوم

أبو خزام الهنداوي ليبيا مجلس النواب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك