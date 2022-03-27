الحويج: الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات للسيطرة على السوق المحلي

العنوان – طرابلس

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على السوق المحلي.

وأضاف الحويج عقب جولة تفقدية للأسواق التجارية بمنطقة السراج وغوط الشعال والدريبي أمس السبت أن هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق مع الجهات الضبطية و ذات العلاقة.

وشدد وزير الاقتصاد أن هذه الخطوة من أجل تحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

وكان الحويج، وجه – خلال اليومين الماضيين – أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ونوه أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وإحالتها إلى الجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.