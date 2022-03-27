تقرير: مخاوف من انزلاق الأوضاع الأمنية في ليبيا نحو المواجهة

حذّر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من عودة الصراع والعنف إلى الواجهة في ليبيا، مع اشتداد الصراع السياسي الأخير بين حكومتي باشاغا والدبيبة، واستمرار الخلاف حول القاعدة الدستورية.

وأشار التقرير إلى أن الخلاف حول القاعدة الدستورية للانتخابات والصراع بين حكومتي باشاغا والدبيبة، يُلقي بظلاله السالبة على الأوضاع في ليبيا، حيث تُمثّل التجاذبات بين الموالين للحكومتين مصدر تهديد للعاصمة طرابلس، في وقت تعيش البلاد غياباً لمظاهر الدولة وانتشار المجموعات المسلحة وهما يُشكلان عقبة كبيرة، ليس في طريق إجراء الانتخابات فحسب بل في طريق بسط الأمن والاستقرار.

وسلّط التقرير الضوء على المنطقة الجنوبية التي يُعد إدماجها في العملية السياسية أحد عوائق المسار السياسي، وفق التقرير الذي استند إلى مخاوف مراقبين من الوجود الأجنبي في المنطقة المقدر بنحو 7000 آلاف مقاتل، مما يزيد العقبات والتهديدات أمام أي عملية ديمقراطية في البلاد في غياب أي مؤشرات على انسحاب المرتزقة.

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