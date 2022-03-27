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الهنداوي: حل العقدة الدستورية في فكر الخبير الوطني “أبوخزام”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الكاتب والأديب سالم الهنداوي، أن حل العقدة الدستورية في فكر الخبير الوطني إبراهيم أبوخزام.

وقال الهنداوي في منشور له، على “فيسبوك”: لماذا لا يستمع رئيس وأعضاء مجلس النواب لأفكار أستاذ القانون الدستوري الدكتور إبراهيم أبوخزام؟.

وأضاف: هُم منذ زمن في عُقدة دستورية، حلّها في فكر الخبير الوطني إبراهيم أبوخزام الذي يمتلك الكثير من الملاحظات الدقيقة والجوهرية حول جُل الاتفاقات السياسية التي تمّت برعاية دولية وجملة مخرجاتها السلبية وتأثيراتها المباشرة على الحياة السياسية في ليبيا.

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قناة ليبيا الحدث

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