البيوضي: التجويع والتفقير للمواطنين مستمران بسبب سلطات الأمر الواقع

رأى المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن هناك 500 شخص ومن معهم يفسدون حياة الملايين الذين يعتقدون أن صمتهم سيغير الوضع.

وقال البيوضي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الحوار الصحفي الذي أجرته وكالة «الأناضول» مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى ليبيا يحمل في طياته الكثير من النقاط والإشارات”.

وأضاف “الحوار يمثل الإستراتيجية والمنهجية الواضحة للعمل في الملف الليبي، باختصار إما الإتفاق على إطار واضح للمرحلة القادمة (الإنتقالية) بحكومة جديدة متفق عليها وموعد محدد ونهائي للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع وضوح لآليات القوانين المنظمة ( لاستكمال العملية الإنتخابية) أو مزيد من التأزم في الموقف”.

وتابع “التأزم في الموقف سيتحول لصدام مسلح ليحاول كل طرف تحسين موقفه، والتأكيد على خيار العنف المسلح سيكون واضحا وجليا خلال أسابيع محدودة، حيث تتم بعض الترتيبات والتي تنبؤ بتطور الأوضاع ميدانيا”.

واستطرد “أما الأموال -كما تحدثت في 1 يناير 2022- ستمنع عن الطرفين، للأسف مزيد من التجويع والتفقير للمواطنين بسبب سلطات الأمر الواقع التي تحاول أن تستمر للأبد”.

واستكمل “500 شخص تقريبا ومن معهم ومن حولهم، يفسدون حياة الملايين الذين يعتقدون بأن صمتهم وتحملهم لهذا الوضع سيتغير ما داموا يركنون للبؤس والعوز ويتشبثون بالوعود، الحقوق تنتزع ولا توهب. آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.