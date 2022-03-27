المنقوش: الحوار هو الحل الوحيد لتخطي جميع الأزمات

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الحوار هو الحل الأوحد والأسمى لتخطي جميع الأزمات وتوحيد الفرقاء.

وأضاف وزيرة الخارجية في تغريدة لها بموقع “تويتر” اليوم الأحد لنعمل من أجل استقرار ليبيا.

وفي سياق منفصل ألتقت المنقوش وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين الذي قال في تغريدة له بموقع تويتر إن ألمانيا كانت شريكًا موثوقًا به لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا مبينا أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وعلقت المنقوش على تغريدة المسؤول الألماني بالقول نعتمد دائمًا على الشراكة الألمانية لدعم رغبة الليبيين في الانتخابات.