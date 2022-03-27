الأرصاد: أجواء متقلبة ورياح نشطة في الوسط والجنوب

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الأحد.

وفي الملخص العام، أوضح المركز أن الأجواء ستشهد تحسناً تدريجياً في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي من مساء الأحد، بينما يكون الطقس متقلباً مع رياح نشطة على مناطق الوسط والجنوب، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول الى غربية فشمالية غربية مساء اليوم على مناطق الساحل الغربي وتشمل باقي المناطق يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 31)مْ، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 26) مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على أغلب المناطق مع تحسن تدريجي في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28 – 34)مْ، وتسجل انخفاضاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 26)مْ، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً خلال اليومين القادمين.

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