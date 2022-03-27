كارولين هورندال تعلن عن زيارتها الأولى لمدينة بنغازي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعلنت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال عن زيارتها الأولى لمدينة بنغازي اليوم الأحد وذلك في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر.

واوضحت هورندال أن الزيارة تأتي في أطار تعزيز علاقات بلادها مع كل المدن حيث حثت جميع الأطراف على المشاركة في جهود المستشارة الأممية لقيادة العملية السياسية.

وأضافت في تغريدتها عبر تويتر أن بريطانيا وليبيا تتمتعان بتاريخ مشترك ثري في شرق البلاد.

وفي سياق ليس ببعيد تواجه المحادثات التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز لدفع مسار الانتخابات أفقا غامضا. مع غياب مكوّن سياسي فاعل في المشهد، وهو البرلمان، وتململ الطبقة السياسية في ليبيا وشكوكها في مبادرة وليامز.

وأعلنت ويليامز أمس الجمعة، انتهاء مشاوراتها مع أعضاء بمجلس الدولة الليبي بتونس، دون الإعلان عن تحقيق تقدم. مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان سيلتحقون في وقت لاحق.

وأكد مصدر سياسي ليبي متابع للمشاورات التي انطلقت قبل أيام في تونس أنه لم يتم تحقيق. أي نتائج ملموسة حتى الآن. رغم التحمس الذي أبدته المستشارة الأممية. قبل بدء المحادثات وثقتها في التوصل إلى توافق ليبي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“ أنّ مساعي بعثة الأمم المتحدة. تواجه غموضا كبيرا ينذر بانهيار مسار المشاورات التي لم تجمع أطرافا ليبية فاعلة. ووازنة في المشهد السياسي. ولا يمكن اعتبارها مرجعية في الخروج بقرارات أو مواقف. موحدة لأنّها تكاد تقتصر على بعض ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة. دون حضور فعلي لممثلين عن البرلمان، ما يجعلها مفاوضات مبتورة وغير ذات جدوى، وفق تعبيره.