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العباني: مفوضية الانتخابات أخفقت في إجراء الاستحقاق الانتخابي متحجّجة بالقوة القاهرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أخفقت في إجراء الاستحقاق الانتخابي متحجّجة بالقوة القاهرة.

العباني تساءل وفقاً لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: فهل رفعت القوة القاهرة ليعلن رئيس المفوضية استعداده لإجراء الانتخابات؟.. ألم يسبق وأن أعلن عن جاهزية المفوضية لإجرائها دون الرجوع إلى مجلس النواب أم أن هذه المرة سيكون صادق الوعد؟.

وأكد على أنه في كل الأحوال مسؤولية الإخفاق تقع على المتبوع وكما أن المفوضية مسؤولة أمام مجلس النواب فإن المجلس مسؤول أمام الشعب وما قرره فيما سماه خارطة الطريق لم يأخذ بعين الاعتبار تعلق الشعب بالانتخابات للخروج من سطوة الملتصقين بالكراسي.

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قناة ليبيا الحدث

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