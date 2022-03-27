وزارة الصحة: إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، اليوم الأحد، إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وقال وكيل الوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة، فضلًا عن إجراء اتفاقيات توأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات، عن طريق إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية والواقعة ضمن المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات بحوادث الطرق، فضلًا عن المستشفيات القروية والعامة الواقعة بالمناطق الممتدة على طول الجنوب الليبي.