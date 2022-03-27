الوطني لمكافحة الأمراض: (75) إصابة كورونا ونسبة الحالات الموجبة (7.3 %)

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (75) عينة موجبة، موضحًا أن عدد الحالات الحرجة بلغ (114) حالة.

وأوضح المركز الوطني، أنه استلم أمس السبت عدد (1,028) عينة، أظهرت نتائج التحاليل بينها عدد ( 953) عينة سالبة، بنسبة حالات موجبة (7.3 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد حالات الشفاء بلغت (221)، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل ( 07 ) حالات وفاة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 501,495 حالة. والحالات النشطة 5,860 حالة. والمتعافين 489,231 حالة. والوفيات 6,404.