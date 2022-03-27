مكافحة الأمراض يسجل 75 إصابة و7 حالات وفاة بـكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 75 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,028 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 674 فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة على مستوى البلاد، 4 منها بالمنطقة الغربية، و3 بالمنطقة الشرقية فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 7.3% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,495، منها 5,860 حالة نشطة من بينها 114 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 489,231 حالة، ووفاة 6,404 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2203024 شخصا، منهم 1127934 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 90907 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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