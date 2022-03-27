أبو جناح يزور القاهرة لتفقد المركز الطبي العالمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح أمس حرصه الشديد على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي؛ لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا وتحسين القطاع الصحي.

ووفق بيان صادر عن وزير الصحة، فقد جاءت الزيارة إلى المركز الطبي العالمي في القاهرة لتفقد مختلف أقسام وعيادات المركز وقسم العلاج الذري والطب النووي وقاعات المحاضرات والتدريب وقسم تأهيل وعلاج مرضى التوحد.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف التعرف على إمكانات المركز وجاهزيته، وتوافر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية ومرضى الأورام والجاما نايف، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

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