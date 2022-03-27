ألمانيا شريك موثوق لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال وزير الدولة والنائب بالبرلمان الألماني نيلز آنين اليوم الأحد في تغريدة على حسابه بالتويتر عقب لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمنتدى الدوحة العشرين، إن ألمانيا تعد شريكًا موثوقًا به لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وقد بحث معها التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وفي سياق متصل قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. إن ليبيا تواجه أمرا خطر جدا، وهو عقلية الانقسام والتجزئة.

وأضافت المنقوش خلال مشاركتها في منتدى الدوحة العشرين. أن هذه العقلية ظهرت بعد سنوات من النزاع إذ جرى تقسيمها إلى مجموعات وقوى مختلفة.

وتابعت وزيرة الخارجية :”لم نتعلم في ليبيا أي دورس من أخطاء الماضي منذ 2011. وما زلنا نعيد نفس المواقف والسيناريوهات مرارا وتكرارا”.

وأكدت بالقول :”نحتاج إلى إجراء حديث صريح حول دور المؤسسات المالية. خاصة المصرف المركزي، لكي تعمل لمصلحة الشعب وليس جهات وأطرافًا بعينها”.

وأشارت المنقوش إلى أن البلاد تواجه حاليا أزمة في المصرف المركزي ومؤسسة النفط والوزارات الأخرى.

وأفادت أن ليبيا تعاني مشكلة فيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية. مؤكدة أن هناك مفسدون داخليا وخارجيا. ولا يمكن للحكومة التعامل مع الأمر في ظل كل هذا التلاعب وهذه الديناميكيات في السلطة والقوة.

وشددت على ضرورة تغيير اللغة لتصبح المصلحة الوطنية بدلا من المصلحة الشخصية أو مصلحة بعض المؤسسات.

واتهمت وزيرة الخارجية مجلس النواب بأنه لم يؤدّ دوره في وضع وسن قوانين جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالسوق السوداء والفساد الاقتصادي.

وطالبت المنقوش. المصرف المركزي والبرلمان، على أن يكونوا أكثر مسؤولية لأننا نمرّ بمرحلة صعبة جدا، ولا ينبغي رمي الكرة على الطرف الآخر دائما بدل تحمل مسؤولياتهما.

ودعت إلى فتح حوار صريح عن الفساد والسوق السوداء. وكيفية استخدام مواردنا المالية التي صارت لعنة علينا.

ولفتت وزيرة الخارجية. إلى أن هذه المؤسسات تتمسك بالسلطة فقط للاستفادة من الوضع القائم.