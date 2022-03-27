الأوجلي: ملعب الجميل لا تتوفر فيه الشروط الأمنية لإقامة المباريات

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف عادل الأوجلي، أن ملعب الجميل لا تتوفر فيه الشروط الأمنية المساعدة على إقامة المباريات.

وقال الأوجلي في تصريحات لـ«الرائد»: “واجهتنا مشكلة بدخول الجمهور للقاء وفاق صبراتة والأهلي طرابلس بمسابقة الكأس، وعاقبنا كلا الناديين، ففي مباراة الشط والاتحاد تكرر دخول الجمهور للملعب وهو سبب واضح لإقفاله”.

وأضاف “نص القرار واضح، الدوري يقام بدون حضور الجمهور وإقفال ملعب الجميل يعتبر مؤقتاً، وسيفتح في حال تم الاتفاق بتحمل كامل المسؤولية للفرق المستضيفة لمبارياتها عليه”.

وتابع “الملعب سيكون مقفلاً خلال شهر رمضان، حيث لا تتوفر به إضاءة لتقام عليه المباريات ليلاً، مديريات الأمن تطالب لجنة المسابقات بسداد قيمة الغذاء لأفرادها عند تأمين المباريات”.

واستطرد “لجنة المسابقات غير معنية بحماية اللاعبين والحكام، دورنا تنسيقي وتنظيمي فقط، الأمن والسلامة مهمة الجهات الأمنية، على الجمهور أن يعي بأننا نعمل في ظروف صعبة ونواجه تحديات كبيرة”.