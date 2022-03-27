وزير الصحة المكلف يبحث في القاهرة تسديد الديون المستحقة على ليبيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع المركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة مصطفي أبو حطب مسألة تسديد الدولة الليبية لجزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير أشار إلى عمل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة الليبية والتي تعمل لمراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى الدولة المصرية،وذكر بأن عملها قارب على الانتهاء تمهيدًا لسداد الديون كلياً.

وأكد الوزير حرصه الشديد في الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في برنامج توطين العلاج بالداخل.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له، تفقد مختلف أقسام وعيادات ومرافق المركز الطبي العالمي وقسم العلاج الذري والطب النووي، والمكتبة المركزية، وقاعات المحاضرات والتدريب وقسم تأهيل وعلاج مرضى التوحد، الذي يساهم بشكل كبير في توفير عدد من الخدمات الطبية للمرضى الليبين بالمركز، وخاصة في مجالات تقديم الرعاية الصحية المتميزة والعناية الطبية الفائقة التي يمتاز بها المركز في كافة التخصصات الطبية والجراحية المختلفة، كما تفقد حال المرضى الليبيين ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم.

وتأتي هذه الزيارة للتعرف على إمكانيات المركز وجاهزيته، وتوفر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية ،ومرضى الأورام و”الجاما نايف”، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

وأبدى المدير العام للمركز اللواء مصطفي أبو حطب، كامل الاستعداد لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، استناداً على اتفاقيات ومراسلات سابقة بين الجانبين.

وتقدم الوزير بالشكر لكل من رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ،وأيضاً مكتب النائب العام واللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة الليبية وعلى رأسها وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز توفيق الدرسي لمتابعتهم ملف مرضى ضمور العضلات وأعطاء الاولوية له، وتقييمهم الممتاز لهذا المركز الطبي ليكون المقصد الاول للمرضى.

جاءت هذه الزيارة على هامش زيارة رسمية أجرها الوزير لمصر لحضور اجتماع مجلس وزراء العرب في دورته الـ56 وتأتي الزيارة استكمالاً للمهمة الرسمية التي يجريها وزير الصحة المكلف لدولة تركيا والاردن، لمراجعة مسألة الديون في الساحات العلاجية.