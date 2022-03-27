الخارجية السودانية: القنصلية في بنغازي تشرع في تسهيل عودة المهاجرين

العنوان – بنغازي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قنصلية السودان العامة ببنغازي ستشرع في تسهيل العودة الطوعية للراغبين من أبناء الجالية السودانية من المهاجرين.

وأوضحت الوزارة أن القنصل العام لجمهورية السودان عبدالله أبكر صالح اتفق مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديركو صودا، على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين إلى بلادهم.

وأكدت الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على تسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم من قبل المنظمة للمرحّلين والراغبين في العودة الطوعية.

وتطرق الطرفان للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالاخص أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، والتي تقدر بمئات الآلاف وفق الخارجية السودانية.

وأشارت إلى أن الجانبان اتفقا على تقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة، وتحسين مراكز الإيواء بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز وتعقيم العنابر ومراقبة معاملة الموقوفين.