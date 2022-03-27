سرقة 600 متر من الأسلاك الكهربائية بدائرة توزيع النجيلة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، بقيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 600 متر على محول مدرسة البراعم، بدائرة توزيع النجيلة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المساكن والمزارع.

في السياق نفسه تواصل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع نالوت بإدارة توزيع الجبل الغربي استكمال تركيب الأعمدة التي تضررت، نتيجة الرياح القوية بمنطقة نالوت، مما أدى لقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء أطلقت حملة لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات المخالفة، داعية المواطنين إلى إتمام إجراءاتهم وتسوية وضعهم التعاقدي مع الشركة، والتعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

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