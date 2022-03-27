إحباط محاولة لاغتيال وزير داخلية تونس

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقال الجبابلي إن التحقيقات أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كان على علاقة مع مجموعتين بمدنين وسوسة.

وأضاف أن هذه العملية كانت تمهد لاغتيال الوزير شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.

وأشار إلى أنه تم إيقاف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية، واعتقال فتاة في مطار تونس قرطاج الدولي منذ عام ونصف، كان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.

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