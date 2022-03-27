تحقيق المصالحة في ليبيا لابد أن يبتعد عن منطق الغالب والمغلوب – أخبار ليبيا 24

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أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الأحد على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولمّ الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب.

وأوضح العمامرة في تصريحات صحافية لصحيفة النهار الجزائرية أن عودة الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى مساهمة جميع أبناء هذا البلد في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية.

وأشار إلى أن الجزائر تجدد استعدادها لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال، ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع بالتعاون مع لجنة من الاتحاد الإفريقي كُلّفت بهذا الملف.

ونوه إلى أن الاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكلة الشرعية، يتوقف على. مدى التقدم المنجز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة. وتكاملية لإنهاء الأزمة ومن الضروري توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين. السياسي والأمني، لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضهما.

وتابع ” اتفاق وقف اطلاق النار يعد أهم مكسب تحقق خلال العامين الماضيين، ولا بد من مضاعفة. الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه

ومن المهم تفادي. تعدد المسارات والمبادرات التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة”.

وفي سياق ليس ببعيد قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. إن ليبيا تواجه أمرا خطر جدا، وهو عقلية الانقسام والتجزئة.

وأضافت المنقوش خلال مشاركتها في منتدى الدوحة العشرين. أن هذه العقلية ظهرت بعد سنوات من النزاع إذ جرى تقسيمها إلى مجموعات وقوى مختلفة.

وتابعت وزيرة الخارجية :”لم نتعلم في ليبيا أي دورس من أخطاء الماضي منذ 2011. وما زلنا نعيد نفس المواقف والسيناريوهات مرارا وتكرارا”.