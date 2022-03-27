سفيرة بريطانيا: سعيدة لزيارة بنغازي لأول مرة

أبدت سفير بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندل عن سعادتها لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى.

هيرندال وفي تغريدة لها، على “تويتر”: بريطانيا وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في شرق ليبيا، و يسعدني أن أزور مدينة بنغازي للمرة الأولى اليوم – وآمل أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة”.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على “تويتر”: نتطلع إلى زيارة شرق ليبيا. نحن هنا لتعزيز علاقاتنا مع كل ليبيا ونحث جميع الأطراف على المشاركة في جهود المستشارة الخاصة للأمين العام لقيادة العملية السياسية، يوم حافل أمام سفيرتنا .