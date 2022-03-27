القبي: الليبيون تعودوا أن المسؤول يقتل ويسرق وليس مثل الدبيبة يقيم الأذان

انتقد جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، من سخروا من قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، برفع أذان صلاة الجمعة بمسجد «أبورقيبة» في طرابلس بمناسبة إعادة افتتاح المسجد بعد صيانته.

وقال القبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “طول عمرهم كانوا متعودين على إن المسؤول يقتل ويخنب ويحبس ويدير ما في راسه من إذلال الشعب”، على حد قوله.

وأضاف “عندهم الحق يهزو على أول رئيس حكومة لأنه أقام الأذان على عكس أسلافه من الحكومات السابقة”، بحسب تعبيره.