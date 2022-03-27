من جادو..الحداد يدعو إلى حوار وطني ليبي “خالص”

العنوان – جادو

دعا رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة – منهية الولاية – الفريق محمد الحداد كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.

وأضاف الحداد في كلمة خلال زيارته مدينة جادو أن الحوار الوطني يضم جميع أطياف الليبيين على حد سواء، دون أي تدخلات خارجية ووصايات.

وأكد رئيس الأركان أن ليبيا تواجه وضعا سياسيا حرجا، والمستقبل الاقتصادي المجهول يُحيق بها، لافتًا إلى الانقسام الياي المحتدم حتى أصبحت مصطلحات “الشرق والغرب والجنوب” هي السائدة في الكلام.

وأوضح الحداد أن الأخطر من الوضع السياسي وحالة الاقتصاد، هو سقوط قيم المجتمع الليبي المسلم المحافظ في التعايش والجوار وانهيارها كل يوم.

وأشار إلى أن الجريمة في ازدياد، والبطالة في إطّراد، والأمراض الفتاكة في انتشار، مؤكدًا قلق رئاسة الأركان مما آلت إليه بلادنا، فالهوية الليبية في خطر، والقيم في انهيار، والفساد في تغول.