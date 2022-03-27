ألمانيا تؤكد محورية دورها في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا

أكد وزير الدولة للشؤون البرلمانية في ألمانيا نيلز آنين، أن ألمانيا تُعد شريكاً موثوقاً به لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء آنين بوزير الخارجية نجلاء المنقوش، على هامش منتدى الدوحة في نسخته الـ20، بحثا فيه التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي.

يُذكر أن ألمانيا قادت جهود التسوية السياسية في ليبيا عبر تنظيم ملتقى برلين 1، 2، بإشراف أممي قبل أن تتعثر هذه الجهود مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

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