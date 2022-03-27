الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال تشرع بعمليات حصر مهجري تاورغاء في المخيمات تمهيدًا لدعمهم

ليبيا – شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال في تنفيذ عمليات حصر مهجري مدينة تاورغاء في مخيمات الفلاح والدعوة الإسلامية.

وأشار بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن هذه العمليات أتت بتوجيه من الوزيرة وفاء الكيلاني التي شدد على متابعة أوضاع نازحي مدينة تاورغاء، عبر قيام مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات ورئيس لجنة الحصر عبد الرحمن النفاتي بزيارة للمخيمات.

وأضاف البيان: إن الزيارة شملت مخيمات الفلاح 1 و2 والدعوة الإسلامية لحصر الأسر النازحة حسب النموذج المعد مسبق من الوزارة ولإعداد تقرير مفصل لتلك المخيمات وإحالته في أسرع وقت ممكن إلى الكيلاني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذه الأسر.

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