سفيرة بريطانيا: ناقشت مع عميد بلدية بنغازي التعاون في مجال الطاقة

أكدت سفير بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندل، اليوم الأحد، أنها ناقشت مع عميد بلدية بنغازي، التعاون في مجال الطاقة بين ليبيا وبريطانيا.

وقالت هورندل في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعدت بلقائي الأول مع عميد بلدية بنغازي اليوم”.

وأضافت “ناقشنا بشكل مستفيض الفرص المتاحة لشركات ليبيا وبريطانيا، للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم”.

وكانت السفيرة قد غردت قبل عدة ساعات، قائلة: “بريطانيا وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في شرق ليبيا. يسعدني أن أزور مدينة بنغازي للمرة الأولى اليوم – وآمل أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة”.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على «تويتر»: “نتطلع إلى زيارة شرق ليبيا. نحن هنا لتعزيز علاقاتنا مع كل ليبيا ونحث جميع الأطراف على المشاركة في جهود المستشارة الخاصة للأمين العام لقيادة العملية السياسية. يوم حافل أمام سفيرتنا كارولين هورندل وفريق العمل”.