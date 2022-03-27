وزارة الصحة تعلن إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وأضاف الدرسي في مؤتمر صحفي الأحد، أن تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة، فضلًا عن إجراء اتفاقيات توأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات.

كما كشف الدرسي عن عزم الوزارة إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية، والواقعة ضمن المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات بحوادث الطرق، فضلًا عن المستشفيات القروية والعامة الواقعة بالمناطق الممتدة على طول الجنوب الليبي.

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