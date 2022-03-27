بحضور نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية.. تخريج الدفعة الثانية من ضباط وزارة الداخلية

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني صباح اليوم في مراسم تخريج الدفعة الثانية من ضباط وزارة الداخلية بالمعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية.

وأقيم حفل التخريج بحضور رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبد الرازق الناظوري ووزير الداخلية بالحكومة الليبية وعدد من وزراء الحكومة الليبية وبعض من أعضاء مجلس النواب ومن القيادات العسكرية ومن مدراء المكاتب والأجهزة والإدارات العامة ومدراء الأمن ومن القيادات الإجتماعية.

وقد أثنى القطراني، في مطلع كلمته، على كافة المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها مشدداً على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية كونها الرادع الأول للجريمة والسد المنيع الذي يذود دون الأرض والعرض ويحمي المواطن وممتلكاته .

وفي ختام كلمته أكد للخريجين بأن مهمتهم ليست بالسهلة وتتطلب قدراً عالياً من الإنضباط والعمل المحترف موكداً بأنهم يحضون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي الذي يرى فيهم السد المنيع ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم وتُصان بهم سيادة الوطن.